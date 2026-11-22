تقوم فرق العمل تقوم بتفكيك التجهيزات في موقع محادثات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في أنطاليا بتركيا، بينما يواصل فيه المفاوضون أعمالهم ليوم إضافي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، رغم ضآلة الآمال في أن تسفر المناقشات الإضافية عن خطط ملموسة لخفض استخدام الوقود الأحفوري بصورة كبيرة.

وتأتي محادثات اليوم السبت بعدما واجهت القمة السنوية، التي استمرت أسبوعين وكان من المقرر أن تختتم أعمالها يوم أمس الجمعة، انتقادات حادة من النشطاء وبعض الدول، بسبب خلو مسودة الاتفاق النهائي حتى من أي إشارة إلى الوقود الأحفوري.

وكان من المفترض أن تتناول الوثيقة كيفية تعامل العالم مع التغير المناخي، الذي يسهم في تفاقم موجات الحر المدمرة والفيضانات وغيرها من الكوارث في مختلف أنحاء العالم.

ولتفادي أشد الآثار الكارثية للاحتباس الحراري، يحذر الخبراء من ضرورة إجراء تخفيضات عاجلة وقوية في الانبعاثات، وخاصة تلك الناجمة عن استخدام الفحم والنفط والغاز. ويسير العالم بالفعل على مسار يجعله يتجاوز هدف اتفاق باريس لعام 2015، المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 5ر1 درجة مئوية ) فوق مستوياتها في حقبة ما قبل الثورة الصناعية).

وقالت المسؤولة العالمية عن العدالة المناخية في منظمة أكشن أيد الدولية، تيريزا أندرسون، "لا أحد يعلم ماذا يحدث خلف الأبواب المغلقة أو كيف ستكون نتيجة كوب 31".

وداخل منطقة في موقع (كوب 31) تعرف باسم "الأجنحة"، حيث عرضت الدول سياساتها المناخية واستضافت حلقات نقاشية، يحزم العاملون أجهزتهم الإلكترونية وغيرها من المتعلقات صباح اليوم السبت.

وقالت راتشيل كليتوس من "اتحاد العلماء المهتمين"، المتواجدة في مكان انعقاد المؤتمر بأنطاليا "يمر مؤتمر كوب 31 بمرحلة إضافية قاتمة، وغياب أي إشارة على إحراز تقدم منذ الصياغات المخيبة للآمال بشكل مقلق التي رأيناها في وقت سابق".



نقطة الخلاف: الفحم والنفط والغاز

تتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الشاقة فى كيفية التعامل مع الفحم والنفط والغاز، باعتبارها المحركات الرئيسية لأزمة المناخ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتدور الخلافات، على سبيل المثال، حول ما إذا كان سيتم التأكيد مجددا على الاتفاق الخاص بالتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر المناخ في دبي قبل ثلاث سنوات، والشكل الذي سيعاد به تأكيد هذا الالتزام.

ووفقا لمراقبين، تسعى الدول المنتجة للنفط، مثل السعودية، إلى تخفيف صياغة الالتزامات المتعلقة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والإصرار بدلا من ذلك على منح تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه دورا أكبر، باعتبارها أيضا نموذجًا تجاريا يمكن الاستثمار فيه.

وتعد هذه التكنولوجيا حاليا من الوسائل المهمة للحد من الاحتباس الحراري، لكنها لا تزال معقدة ومكلفة حتى الآن. ويخشى منتقدون من استخدامها كغطاء للاستمرار في إطلاق غازات الاحتباس الحراري دون قيود.

وجمعت القمة الحالية، التي انطلقت في 9 نوفمبر ، ممثلين عن نحو 200 دولة، إلى جانب العلماء والشركات ومؤسسات المجتمع المدني، للتفاوض بشأن الإجراءات العالمية لمواجهة تغير المناخ.

وعقب صيف شهدته أوروبا، وسُجلت خلاله درجات حرارة قياسية مثيرة للقلق وكوارث طبيعية مدمرة، اضطرت أعمال المؤتمر إلى التمديد حتى عطلة نهاية الأسبوع، بسبب استمرار الخلافات حول عدد من القضايا العالقة.

وتشمل نقاط الخلاف الأخرى تحديد هدف جديد لتسريع التحول إلى استخدام الكهرباء، إلى جانب الخلاف حول آليات صرف أموال المساعدات التي تم التعهد بتقديمها إلى الدول النامية المحتاجة.