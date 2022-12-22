 تقارير.. رونالدو يتوصل لاتفاق مع النصر السعودي - بوابة الشروق
الخميس 22 ديسمبر 2022 3:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

تقارير.. رونالدو يتوصل لاتفاق مع النصر السعودي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 2:17 ص | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 2:17 ص

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اتفاقه مع إدارة نادي النصر السعودي في الساعات الماضية، بشأن التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أعلن في شهر نوفمبر الماضي، فسخ التعاقد مع النجم البرتغالي رونالدو، دون الكشف عن السبب.

ووفقًا لصحيفة «أس» الإسبانية، فإن رونالدو سينهي مسيرته مع كرة القدم في الجزيرة العربية، بعدما وافق على الانضمام لنادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو سيوقع على عقد مدته 3 سنوات مع نادي النصر السعودي، مشيرة أن راتب اللاعب سيصل لـ 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأتمت صحيفة أس الإسبانية أن هناك جلسة ستجمع مسؤولي النادي السعودي مع وكيل اللاعب خلال الأيام القادمة، لحسم الرتوش الأخيرة في الصفقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك