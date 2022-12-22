أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اتفاقه مع إدارة نادي النصر السعودي في الساعات الماضية، بشأن التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أعلن في شهر نوفمبر الماضي، فسخ التعاقد مع النجم البرتغالي رونالدو، دون الكشف عن السبب.

ووفقًا لصحيفة «أس» الإسبانية، فإن رونالدو سينهي مسيرته مع كرة القدم في الجزيرة العربية، بعدما وافق على الانضمام لنادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو سيوقع على عقد مدته 3 سنوات مع نادي النصر السعودي، مشيرة أن راتب اللاعب سيصل لـ 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأتمت صحيفة أس الإسبانية أن هناك جلسة ستجمع مسؤولي النادي السعودي مع وكيل اللاعب خلال الأيام القادمة، لحسم الرتوش الأخيرة في الصفقة.