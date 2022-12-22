أعلن المدعي العام لدولة جزر الباهاما في منطقة البحر الكاريبي مساء أمس الأربعاء موافقته على تسليم مؤسس شركة تداول العملات المشفرة المفلسة إف.تي.إكس للسلطات الأمريكية لمحاكمته بتهم الفساد.

وقال ريان بيندر المدعي العام في بيان نشرته وسائل إعلام محلية إنه من المقرر ترحيل سام بانكمان فريد مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وتم القبض على المتهم /30 عاما/ في جزر الباهاما يوم 12 كانون الأول/ديسمبر بناء على طلب من السلطات الأمريكية لمحاكمته حيث يواجه عقوبة السجن لفترة طويلة في حال إدانته بالجرائم المنسوبة إليه.

وتتهم هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية سام بانكمان فريد بإدارة نظام للاحتيال على مستثمري الأوراق المالية عبر منصة تداول العملات الرقمية المشفرة التي شارك في تأسيسها.

وبحسب شكوى الهيئة فإن شركة إف.تي.إكس التي كان مقرها في جزر الباهاما جمعت أكثر من 8ر1 مليار دولار من مستثمري الأوراق المالية منذ أيار/مايو 2019 على الأقل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي انهارت المنصة المضطربة بعد إثارة الشكوك في احتياطياتها المالية مما أدى إلى خروج العملاء منها وسحب مليارات الدولارات من أموالها.

يذكر أن بانكمان-فريد كان يعتبر معجزة في مجال العملات المشفرة، وكان يتصدر صفحات المجلات الاقتصادية في الولايات المتحدة مثل فورشن حتى شهور مضت، باعتباره نموذجا ناجحا لرواد الأعمال.