بوتين يتعهد بتحطيم نظام باتريوت الأمريكي إذا أُرسل إلى أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة بعد اجتماع لمجلس الدولة بموسكو، الخميس، إن بلاده ستحطم منظومة باتريوت الدفاعية الأمريكية إذا أرسلتها واشنطن إلى أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "الشرق" السعودية في نبأ عاجل.



كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال، في خطاب أمام الكونجرس، الخميس، إن ما تقدمه واشنطن من مساعدات ليس "صدقة" وإنما استثمار في الأمن الدولي.



وشكر زيلينسكي الكونجرس الأمريكي على تقديم مساعدات مالية لبلاده، مشيرًا أن أوكرانيا "حية وتقاتل"، وأن أموالهم "ليست صدقة".



وقبل الخطاب عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا صحفيا مع زيلينسكي في البيت الأبيض، أعلن خلاله عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا.