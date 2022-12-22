ماليزيا ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ميانمار

رحبت ماليزيا بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ميانمار، مؤكدة أن القرار ضروري في دعم دور آسيان القيادي في إيجاد حل سلمي في الدولة التي يقودها المجلس العسكري.

وذكرت وزارة الخارجية- في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس- أن ماليزيا ستعمل بشكل وثيق مع رابطة آسيان وشركائها الخارجيين لضمان تقدم هذا الجهد لصالح شعب ميانمار، حيث سبق أن دعت ماليزيا مجلس الأمن الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته المنوطة به على أساس ميثاقه".

وذكر البيان أن مجلس الأمن يشجع أيضًا المجتمع الدولي على دعم الآليات والعمليات التي تقودها آسيان في هذا الصدد، بما في ذلك تنفيذ اتفاق آسيان المكون من خمس نقاط".

وتبني مجلس الأمن الدولي أمس قرارا يتناول الوضع في ميانمار، مطالباً بإنهاء أعمال العنف والإفراج عن جميع السجناء السياسيين بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة أونج سان سوتشي.

ووافق اثنا عشر عضوا في المجلس على القرار، من دون معارضة أي عضو باعتبار أن روسيا والصين لم تستخدما حق النقض، كما يدعو القرار كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان.