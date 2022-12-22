روس آتوم: مواقف روسيا ووكالة الطاقة الذرية تتقارب بخصوص المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه

أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روس آتوم" عقد مشاورات مع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص ملف المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه النووية وحصول تقارب ملموس بالمواقف.



ولفتت "روس آتوم" إلى أن المشاورات ستتواصل، مع إدراك الحاجة للوصول إلى نص مقبول من قبل الطرفين، في أقرب وقت ممكن، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وقالت "روس آتوم"، في بيان، "في 22 ديسمبر 2022، عُقدت جولة أخرى من المشاورات في موسكو، بين أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روس آتوم الحكومية، ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأضاف البيان، "نوقشت منطقة إنشاء الحماية النووية والمادية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ولوحظ تقارب كبير في المواقف، بشأن مشروع الإعلان المتعلق بإنشاء هذه المنطقة.. ستتواصل المشاورات، على أساس فهم الحاجة إلى التوصل إلى نص مقبول من قبل الطرفين، في أقرب وقت ممكن، حيث اعتبر الجانبان، أن المحادثات، كانت موضوعية ومفيدة وصريحة".



وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطّة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.



وتتعرض المحطة، منذ فترة، إلى القصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وزار غروسي ووفد من الوكالة، المحطة، في وقت سابق، واستمعوا إلى شرح من ممثلي "روس آتوم"، حول أهمية أمن وسلامة المحطة النووية.