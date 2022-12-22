تدرس الحكومة الألمانية إمكانية تعزيز الدفاع الأوكراني في التصدي للغارات الروسية، بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بتوريد نظام الدفاع الجوي طراز باتريوت إلى أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك في برلين اليوم الخميس:" في سياق توريد نظام باتريوت سننظر لدينا أيضا في الجديد الذي يمكننا توريده لأننا نعرف أن أنظمة الدفاع الجوي هذه تنقذ أرواحا".

كانت الولايات المتحدة تعهدت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته لواشنطن بتزويد أوكرانيا بنظام باتريوت.

يذكر أن الجيش الألماني يمتلك أيضا هذا النظام،

وكان قد وعد بولندا مؤخرا بنشر ثلاث بطاريات من هذا الطراز، وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أوضح أمس الأربعاء أنه لم تعد هناك حاليا بطاريات أخرى من هذا النوع يمكن توفيرها لأوكرانيا.

غير أن ألمانيا كانت قدمت أسلحة دفاع جوي من طرازات أخرى إلى أوكرانيا، ولاسيما نظام إيريس-تي الذي يمكنه حماية مدينة بأكملها من الهجمات بالإضافة إلى 30 دبابة دفاع جوي طراز جيبارد.

كما زودت ألمانيا أوكرانيا بأنظمة مدفعية طراز هاوتزر 2000، وقاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2".

وتخطط الحكومة الألمانية حتى الآن لتوريد ثلاثة أنظمة أخرى طراز إيريس-تي وسبع دبابات طراز جيبارد.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة الدعم المقدم من ألمانيا إلى أوكرانيا من الأسلحة والمعدات العسكرية وصلت إلى الآن إلى أكثر من 2 مليار يورو.