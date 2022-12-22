بيتر ميمي يطرح أغنية «البطة السودة» من فيلمه الجديد «شلبي»

نشر المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، أغنية «البطة السودة»، من فيلمه الجديد «شلبي»، الذي يقدم بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز.

ويقدم المطرب رامي جمال أغنية «البطة السودة»، بالتعاون مع المطرب النقاش أحمد سالم، ويشارك في بطولة الفيلم وروبي وبيومي فؤاد وسليمان عيد وحاتم صلاح ومحمد محمود إخراج بيتر ميمي.

وتستقبل دور العرض المصرية فيلم «شلبي» يوم 4 يناير 2023، والذي ينتمي إلى الأعمال الكومدية، ويعتبر هذا التعاون هو الثاني بين الفنان كريم محمود عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي، بعد مشاركتهما الأخيرة في فيلم «من أجل زيكو» الذي حقق إيرادات كبيرة.

وتدور قصة فيلم «شلبي» حول شاب يدعى صابر، وهو مسؤول عن بيت الرعب في إحدى الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم عروسة ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، ويدخل في أحداث كوميدية مشوقة، ويسعى لتحقيق الشهرة والمغامرة لتغيير حياته وتتصاعد الأحداث.