إعلام أمريكي: إسرائيل تقدم عرضا جديدا لحماس بشأن تبادل الأسرى

قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عرضا جديدا لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، يتضمن وقفا للأعمال القتالية لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح عدد من المحتجزين.



ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول أمريكي، قوله إن "العرض الأخير الذي قدمته إسرائيل لحماس هو وقف الحرب لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح نحو 35 محتجزا، وفق وكالة سبوتنيك.



وأضاف المسئول أن العرض اشترط أن يكون من ضمن المفرج عنهم من تبقى من النساء وكبار السن والرجال الضعفاء صحيا.



ولم يجب المسؤول الأمريكي على سؤال عما إذا كان قائد «حماس» يحيى السنوار قد استجاب للاقتراح الإسرائيلي الجديد.



وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أعلنت أمس الخميس، في بيان مشترك، أنها لن تتفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة حتى يتم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في القطاع.