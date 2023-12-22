الدفاعات الروسية تسقط 4 مقاتلات و3 مروحيات أوكرانية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات أوكرانية، خلال أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة: «في الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر، أسقط الدفاع الجوي أربع طائرات معادية، واحدة سو-27، واثنتان من طراز ميج-29 وواحدة سو-25، بالإضافة إلى ثلاث طائرات مروحية: طائرتان مي-24 وواحدة مي-8 من سلاح الجو الأوكراني».

وأضافت أنه تم أيضا اعتراض صاروخ تكتيكي من طراز «أتاكمز»، و30 قاذفة صواريخ متعددة من طراز «هيمارس» و«أوراجان» و«أولخا»، وثلاث قنابل جوية موجهة من طراز «جدام»، بالإضافة إلى 259 طائرة مسيرة.