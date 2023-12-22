زيلينسكي يستدعي الروح القتالية لمواطنيه قبل الكريسماس

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء إلى مواطنيه لاستدعاء الروح القتالية وعدم التراجع في الدفاع عن البلاد، وذلك قبل أيام قليلة من عيد الميلاد "الكريسماس".

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية عبر الفيديو بثت في كييف يوم الخميس: "هناك حاجة إلى أقصى قدر من الاهتمام بالدفاع، وأقصى جهد من أجل الدولة، وأقصى قدر من الطاقة من أجل أن تحقق أوكرانيا أهدافها".

وتابع أن وقت الراحة سيأتي لاحقا.

ولأول مرة، تحتفل أوكرانيا رسميا بعيد الميلاد في 25 ديسمبر من هذا العام، على غرار النموذج الغربي، ولم تعد تقتصر على يوم 7 يناير فقط، وفقا للعادات الأرثوذكسية.

وقال زيلينسكي: "الآن، قبل عيد الميلاد، يجب على الجميع في دولتنا أن يتذكروا أن هذا هو وقت التركيز، وقت العمل". وسيتم تحديد مصير البلاد في مناطق خاركيف ولوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، التي تعرضت لهجوم من روسيا.

وحصلت عشرون أسرة لمن نال أحد أفرادها لقب بطل أوكرانيا على شقة من الدولة الأوكرانية يوم الخميس. وقال زيلينسكي إن كل جندي وبحار وضابط يحصل على لقب بطل سيحصل على نفس التقدير من الدولة.