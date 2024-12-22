 الزمالك يتغنى بعلاقة جماهيره ولاعبيه.. بعد أزمة مشجعي الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يتغنى بعلاقة جماهيره ولاعبيه.. بعد أزمة مشجعي الأهلي

أمير نبيل
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 10:33 م | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 10:33 م

استعان نادي الزمالك بلافتة قامت جماهير القلعة البيضاء برفعها في مباراة الفريق الماضية ضد سيراميكا كيلوباترا للتأكيد على وحدة الصف ما بين الجمهور واللاعبين.

وخلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 رفع المشجعون لافتة كُتب عليها فيما معناه باللغة الإنجليزية: "متحدون مثل حلمنا.. أقوياء مثل فريقنا".

وتأتي تلك الإشارة التي لفت إليها الزمالك عبر حساباته الرسمية في أعقاب ما أثير بشأن وجود أزمة عقب مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري تمثلت في رفض لاعبي الأحمر الذهاب إلى الجماهير لتحيتهم عقب الفوز الكبير "6-1" وذلك بسبب هتافات معادية سابقة من الجماهير ضد بعض اللاعبين.


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