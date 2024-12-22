الاحتلال يجبر مواطنيْن على هدم منزليهما في القدس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنيْن على هدم منزليهما في القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي هاني شقيرات على هدم جزء من منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن محمود عقيل على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت المصادر أن مساحة المنزل 60 مترا، ويعيش فيه المواطن عقيل وزوجته وطفلين.

وفي السياق، سلمت بلدية الاحتلال مواطنا من عائلة عبيدات قرارا بهدم منزله، في بلدة جبل المكبر.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتُفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

ووثقت محافظة القدس في تقريرها حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة عن شهر نوفمبر الماضي، 36 عملية هدم وتجريف، منها 7 عمليات هدم ذاتي قسري و28 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى عملية تجريف واحدة، ما يرفع عدد عمليات هدم وتجريف المنازل والمنشآت في المحافظة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 391 عملية هدم وتجريف.