تحت ذرائع أمنية أبلغت إسرائيل من خلال رسالة بعثت بها إلى حكام سورية الجدد، أنها لن تنسحب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط النظام.

ورغم الرسائل المعتدلة التي أعلن عنها زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع قبل نحو أسبوع أنه لا ينوي الصراع مع إسرائيل، أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت أن تل أبيب أوصلت رسالة إلى السلطة السيادية الجديدة في دمشق مفادها: "لن نقبل أي محاولة من قبل الجهاديين الوصول إلى جنوب سوريا". وأضافت إسرائيل توضيحا: "إذا بدا أن هناك طرفا مسئولا في سوريا فسنفكر في نقل المنطقة العازلة إليه. ولكن طالما لم يكن هناك أي شيء، فسوف نستمر في القلق بشأن أمننا".

وبعد أيام قليلة، قال الجولاني إنه حتى بعد الإطاحة بنظام الأسد، ستواصل سوريا الالتزام باتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، ودعا المجتمع الدولي إلى التأكد من أن إسرائيل ستظل ملتزمة به.

في غضون ذلك، أضافوا في تل أبيب في رسالتهم أن "الجيش الإسرائيلي دخل المنطقة العازلة لأسباب تتعلق بالدفاع والأمن الإسرائيليين، خوفا واستعدادا لاحتمال وقوع أحداث مماثلة لتلك التي وقعت في 7 أكتوبر 2023". وأوضحوا "لن نسمح بحدوث ذلك".

في اجتماع الكابنيت السياسي والأمني الذي عقد في وقت سابق الأحد في قيادة المنطقة الشمالية، تناول المشاركون الوضع في سوريا ولبنان، وكان هناك تعمق في المراجعات التي تلقوها. "التقييم في إسرائيل هو أن المتمردين يحاولون تقديم صورة معينة للعالم الغربي، لكنهم في تل أبيب يبقون وأعينهم مفتوحة عندما يتعلق الأمر بما يحدث في سوريا".

منذ سقوط نظام بشار الأسد، احتلت إسرائيل المنطقة العازلة بين البلدين، تخت ذريعة تحييد التهديدات.

وأفادت قناة الميادين اللبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنشأ 7 نقاط عسكرية دائمة على طول الشريط العازل (مع سوريا) في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة.

كما أفاد المصدر نفسه بأن النقطتين 1 و2 الواقعتين في منطقة جبل الشيخ "تشرفان على دمشق وريفها الغربي".