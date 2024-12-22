قصف الطيران الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث ذكرت مصادر طبية لـ"سكاي نيوز" أن المستشفى يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف وعنيف جدا وغير مسبوق، دون سابق إنذار.

وأشارت إلى الجيش الإسرائيلي يقصف المستشفى بالقنابل والقذائف المدفعية، ويستهدف أقسام المستشفى برصاص قناصته، ما تسبب بأضرار جسيمة، وأن الطواقم طبية المتواجدة في المستشفى، تجمعت في مكان واحد بين الممرات والأقسام، في محاولة لحماية أنفسهم من الشظايا والرصاص.

وقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير المستشفى، إن الجيش الإسرائيلي أبلغهم بضرورة إخلاء المستشفى فورًا، محملًا المجتمع الدولي مسئولية ما يحدث.

من جانبه، أكد مدير المستشفيات الميدانية بغزة، مروان الهمص، لفضائية "الغد" أنه يجب توفير الحماية لمستشفى كمال عدوان ومطالبة جيش الاحتلال بالانسحاب من محيطه، مضيفا أنه لا إمكانيات متاحة لنقل المرضى والجرحى من مستشفى كمال عدوان.

وسبق أن استهدف الجيش الإسرائيلي المستشفى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الكوادر الطبية والأشخاص في محيطه، وألحق أضرارا بمولدات الكهرباء وبأقسام المستشفى، الوحيد العامل في شمال قطاع غزة.

ولكن، ما هو مستشفى كمال عدوان؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وكيف كانت أهميته للفلسطينيين في غزة؟

وفقا للموقع الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية، فمستشفى الشهيد كمال عدوان، مستشفى حكومي عام، يقع في مشروع بيت لاهيا ضمن حدود محافظة شمال غزة، وجرى افتتاحه عام 2002؛ ليخدم سكان المحافظة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، والتي يبلغ عدد سكانها 350 ألف نسمة تقريبا.

وإحياء لذكرى القائد المناضل

سمى المستشفى، بهذا الاسم تخليدا لذكرى القائد المناضل الشهيد كمال عدوان أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية، والذي استشهد في عام 1973، في عملية الفردان وهو من سكان المحافظة.

ويعتبر السبب الرئيس في فكرة إنشاء المستشفى هو انتفاضة الأقصى الثانية، حيث كانت بالأساس عيادة تسمى عيادة مشروع بيت لاهيا، حولت إلى مستشفى لتلبي حاجة السكان وحاجة المنطقة الشمالية التي تتعرض لأزمات الاجتياحات المتتالية، حيث افتتح المستشفى عام 2002 رسميا.

ويضم المستشفى 4 مبانٍ، منها مبنى الأقسام القديم، الذي يتكون من طابقين، وتقدر مساحة الطابق الواحد بحوالي 731 مترا مربعا، وبه 41 سريرا تقريبا، وغرفتي عمليات وغرفة إفاقة.

والمبنى الجديد الذي أنشئ على مساحة 731 مترا مربعا، ويتكون من 3 طوابق، وبه 44 سريرا تقريبا، ومبنى جانبي يتكون من دور أرضي يشتمل على المطبخ وأماكن الهندسة والصيانة، ومبنى جانبي آخر يتكون من دور أرضي وبه 10 أسرة، ويشتمل على قسم استقبال الأطفال والصيدلية ومكاتب إدارية وسكن للأطباء.