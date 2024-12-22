الإسماعيلي: نرحب بعودة عمر الساعي

أكد حمد إبراهيم، المدير الفني للإسماعيلي ترحيبه بعودة عمر الساعي، لاعب النادي الأهلي إلى صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات لقناة صدى البلد: "أتمنى التوفيق لعمر الساعي، وإن شاء الله يكون عنده إصرار للظهور مع الأهلي، وإذا لم تكن لديه الفرصة فهو ابننا، لكن هذا الكلام سابق لأوانه".

وأضاف: "ننتظر فتح القيد للحديث عن مثل هذه الأمور، وهي في يد نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، ولكن أتمنى التوفيق لعمر الساعي مع ناديه الحالي".

وتابع: "تحدثت مع الساعي في الفترة الماضية، وأخبرته أنه يجب عليه التمسك بالفرصة في الأهلي، وتحمل أي شيء يحدث له، لأنه انتقل لفريق كبير، وسيكون عليه بذل مجهود مضاعف للحصول على الفرصة، والاستماع لكلام مدربه".

وأكمل: "الساعي وكهربا لاعبان كبيران، ولا أستطيع الحديث عن هذه الأمور لأن الأمر في يد إدارة النادي، ونتمنى لهم التوفيق معنا أو مع غيرنا، وحال انضمامهم لصفوفنا سيكون أمرًا جيدًا للغاية".

وأتم حمد إبراهيم تصريحاته قائلًا: "أستطيع التحدث في هذا الملف عندما تحدث خطوة إيجابية بشأن إنهاء أزمة إيقاف القيد، وسأكون سعيدًا إذا كان متاح لنا ضم كهربا أو عمر الساعي، وسنرى احتياجات الفريق في ذلك الوقت".