أبوتريكة يوجه نصيحة لوسام وإمام بعد سداسية الأهلي

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وجه محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة خاصة إلى ثنائية الفريق الأحمر وسام أبوعلي وإمام عاشور بعد الفوز الكبير على شباب بلوزداد.

وفاز الأهلي بسداسية مقابل هدف على بلوزداد لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أبوتريكة في تصريحات عبر "بي إن سبورتس": "وسام أبو علي مهاجم رائع، أتمنى أن يبتعد عن الغرور وتبتعد عنه الإصابات أيضا".

وكان وسام قد سجل ثلاثية "هاتريك" قادت الأهلي لانتصاره العريض بعد تقدم الفريق الجزائري أولاً بهدف.

وعن إمام عاشور قال أبوتريكة: "إمام سجل هدفاً رائعاً لكنه لم يكن ضروريا أن يقوم بخلع القميص ليحصل على إنذار بعد ذلك.. إمام عاشور لاعب كبير لكن عندما يركز في الملعب فقط ولا ينشغل بأي أمور أخرى".