محافظ الوادي الجديد يستقبل رئيس هيئة الإسعاف المصرية

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استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الدكتور عمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية والوفد المرافق؛ والذي يزور المحافظة بهدف تعزيز سبل التعاون، يرافقهم إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأوضح الزملوط، تفقد منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة مُشيدين بالجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد نقطة الإسعاف ومكتب الهيئة بالعاصمة حيث تم مناقشة الاحتياجات المطلوبة لتجهيز المقر.

من ناحية أخرى، زار الوفد مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتفقدّوا العيادات الطبية المختلفة ووحدات العلاج الطبيعي والعلاج المائي، مشيدين بالمشروعات المنفذة، مؤكدين أن المحافظة تشهد نقلة نوعية بكافة القطاعات التنموية.