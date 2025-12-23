الهلال يفتح باب التفاوض على بيع روبن نيفيز ويحدد المقابل المالي

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط نادي الهلال السعودي، في ظل الاهتمام المتزايد من جانب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية عالمية إلى أن مانشستر يونايتد يضع اسم روبن نيفيز ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للتعاقد معهم في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم خط الوسط.

ويأتي ذلك في ظل اقتراب نهاية عقد نيفيز مع نادي الهلال بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق رسمي بين الطرفين حول تجديد التعاقد، ما يفتح الباب أمام احتمالية رحيل اللاعب.

ووفقًا لما ذكره الصحفي بن جاكوبز، فإن إدارة مانشستر يونايتد تناقش داخليًا إمكانية التقدم بعرض رسمي لضم نيفيز خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف المصدر أن نادي الهلال يفضل استمرار اللاعب ضمن صفوفه، إلا أن الوضع التعاقدي الحالي يدفع الإدارة للاستماع إلى العروض المقدمة، على أن لا تقل القيمة المالية عن 15 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيله.