مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو

قُتل جنرال في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، في انفجار سيارة في جنوب موسكو صباح الاثنين، على ما أعلنت لجنة التحقيق، مضيفة أنها تحقق في احتمال تورط أوكرانيا في الحادث.

وأفادت اللجنة، في بيان، بفتح تحقيق في "جريمة قتل" رئيس قسم التدريب العملياتي في هيئة الأركان الجنرال فانيل سارفاروفن وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت إلى أنّ إحدى الفرضيات التي يتم النظر بها تورّط "المخابرات الأوكرانية" بالحادث.

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، بأن جريمة القتل تُصنف قانونيا على أنها "قتل نُفذ بوسيلة تنطوي على خطر عام"، إلى جانب "الاتجار غير المشروع بالمتفجرات".

وذكرت بيترينكو، أن رئيس لجنة التحقيق أوعز بإرسال فريقٍ من المحققين والخبراء الجنائيين المتمرسين من المقر المركزي للمساعدة في كشف ملابسات الجريمة.

ويجري حاليًا فحص مسرح الحادث، وسيُجرى عدد من الخبرات، من بينها خبرة الطب الشرعي وخبرة المتفجرات. كما يتم استجواب الشهود والأشخاص الذين شاهدوا الحادث، وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة.

كما أسفر الانفجار عن تضرر ما لا يقل عن سبع سيارات كانت متوقفة في موقع الحادث.