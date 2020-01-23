بومبيو: الإصلاحات الملموسة فرصة الحكومة اللبنانية الوحيدة لعودة الاستثمارات والمساعدات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يتعين على الحكومة اللبنانية تحقيق إصلاحات لإعادة المستثمرين والسماح بعودة المساعدات الدولية، في الوقت الذي تشهد فيه بيروت احتجاجات مستمرة في ظل حكومة جرى تشكيلها أمس الأول الثلاثاء.

وأضاف بومبيو في بيان: "فقط الحكومة القادرة على تنفيذ إصلاحات ملموسة وتلتزم بذلك، ستستعيد ثقة المستثمرين وتطلق العنان للمساعدات الدولية للبنان".

وتابع: "الاختبار لحكومة لبنان الجديدة سيكون تصرفاتها واستجابتها لمطالب الشعب اللبناني لتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد".

ودعا الوزير الأمريكي الحكومة وأجهزة الأمن إلى "ضمان سلامة المواطنين خلال مشاركتهم في مظاهرات سلمية".