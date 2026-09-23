إبراهيم حسن يكشف حقيقة أزمة الشناوي مع الجهاز الفني لمنتخب مصر

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كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود أزمة بين محمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة، والجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

وقال إبراهيم حسن، خلال تصريحات لبرنامج «الكورة مع فايق»: «لا توجد أزمة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن ومحمد الشناوي، وكل ما يتردد خلال الساعات الماضية غير حقيقي».

وأضاف: «الحديث عن عقد جلسة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مع محمد الشناوي، غير صحيح».

واختتم مدير منتخب مصر تصريحاته قائلًا: «مفيش موضوع عشان يكون في جلسة مع الشناوي، وكل ما يتردد غير صحيح».