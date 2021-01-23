استطلاع: أغلبية ضئيلة من الأمريكيين تؤيد إدانة ترامب

كشف استطلاع لـ"رويترز - إبسوس"، أن أغلبية بسيطة من الأمريكيين تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على العصيان، ومنعه من تولي مناصب عامة.

وأظهر استطلاع الرأي العام الذي تم إجراؤه يومي الأربعاء والخميس، أن 51% من الأمريكيين يعتقدون أنه يجب إدانة ترامب بالتحريض على اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير.

وقال 37% إنه يجب عدم إدانة ترامب، في وقت قال 12% إنهم "غير متأكدين".

وعند سؤالهم عن المستقبل السياسي للرئيس الجمهوري السابق، قال 55%، إنه يجب عدم السماح لترامب بشغل منصب عن طريق الانتخابات مرة أخرى، بينما قال 34% إنه ينبغي السماح له بالقيام بذلك، وقال 11% إنهم غير متأكدين.

وأظهر الاستطلاع انقسام الردود بشكل شبه كامل على أسس حزبية، فبينما يقول تسعة من كل عشرة ديمقراطيين إنه يجب إدانة ترامب ومنعه من تولي المنصب مرة أخرى، وافق أقل من اثنين من كل عشرة جمهوريين على ذلك.