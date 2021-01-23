ترقية 11 ألفا و828 معلما وأخصائيا في سوهاج

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قرارًا برقم 60 بتاريخ لسنة 2021م، بترقية 11 ألفًا و828 "معلمًا/ أخصائيًا" للوظيفة الأعلى المستحقة لكل منهم من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات ممن استوفوا باقي متطلبات الترقية، طبقًا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وتسري ترقيتهم للوظيفة الأعلى اعتبارًا من 1 يناير 2020، كما شمل القرار منح المعلمين والاخصائيين الذين تم ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الاعتماد المقرر قانونًا، وعلاوة الترقية اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار.

وقرر محافظ سوهاج نقل 65 من شاغلي المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم، من المعلمين القائمين بالتدريس أو التوجيه والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل بإحدى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات التعليمية، والذين استوفوا باقي متطلبات التنمية المهنية المقررة، إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها، مع مراعاة الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المالي اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار.