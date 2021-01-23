العثور على جثة داخل سيارة متفحمة في مقابر بأسيوط

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تجري مباحث أسيوط تحريات مكثفة؛ لكشف غموض اشتعال النيران في سيارة نقل داخل مقابر قرية بني شقير، التابعة لمركز منفلوط، والعثور على جثمان متفحم داخل السيارة.

وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على سيارة مشتعلة بالنيران داخل مقابر قرية بني شقير.

وعليى الفور، انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين اشتعال النيران في سيارة نقل رقم 31417 نقل أسيوط، ووجدت السيارة مقلوبة داخل مقابر السحارة ببني شقير، ووجود جثة متفحمة داخل السيارة.

وتم إخماد النيران ونقل الجثمان إلى مستشفى منفلوط المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم إعداد فريق بحث بقيادة اللواء وائل نصار مدير المباحث، والعميد أحمد البديوي رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد شريت رئيس مباحث منفلوط؛ للاشتباه في وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.