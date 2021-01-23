سانا: أمريكا تدخل 16 شاحنة محملة بالمعدات العسكرية إلى قواعدها بريف دير الزور

أدخلت القوات الأمريكية شاحنات محملة بالمعدات العسكرية والمساعدات اللوجستية إلى قواعدها غير الشرعية في ريف دير الزور.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء السبت، إن «أمريكا أدخلت قافلة من 16 شاحنة أسلحة ومساعدات لوجستية إلى قواعدها العسكرية غير الشرعية في حقل كونيكو شمال شرقي دير الزور».

وكانت قافلة مؤلفة من 40 شاحنة مغلقة ومحملة بالأسلحة والمواد اللوجستية تابعة لما يسمى «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن دخلت أول من أمس إلى ريف الحسكة عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع شمال العراق، وذلك لتعزيز قواعدها غير الشرعية في المنطقة.