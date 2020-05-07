الكاظمي: القوات العراقية تبذل أقصى الجهود في ملاحقة فلول الإرهاب وتدمير حواضنه

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن القوات العراقية تبذل أقصى الجهود في ملاحقة فلول الإرهاب وتدمير حواضنه.

وقال خلال أستقباله سفير تركيا في العراق علي رضا كوناي إن ملاحقة داعش "ستدعم الاستقرار الإقليمي، وتفتح المجال أمام التنمية المستدامة لشعوب المنطقة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه، أكد السفير التركي مساندة بلاده لجهود العراق في حربه على الإرهاب وتعزيز الخطوات الدبلوماسية والإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة العراقية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في المجالات المختلفة، وعلى رأسها الجانب الإقتصادي والتبادل التجاري والتعاون في المجال الأمني، والتأكيد على منع الجماعات الإرهابية من تهديد أمن العراق واستقرار المنطقة.

كان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجوم شنه على موقع للجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد)، فجر أول أمس الجمعة، ما أدى إلى مقتل 11 جنديا بينهم ضابط.

ومازال تنظيم داعش ينشط في العراق رغم إعلان الحكومة القضاء عليه عسكريا في البلاد في ديسمبر عام 2017.