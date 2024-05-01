عبدالملك: الأهلي الأقرب للفوز على الإسماعيلي

قال أحمد عيد عبدالملك لاعب منتخب مصر السابق، إن الأهلي هو الفريق الأكثر جاهزية فنيًا ومتفوقًا على الإسماعيلي، مشيرًا إلى ارتفاع معنويات لاعبي الفريق الأحمر بعدما تخطى عقبة مازيمبي الكونغولي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الأهلي، على ملعب برج العرب في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.

وتابع عبدالملك في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي واجه صعوبات أمام مازيمبي حتى تسجيل الهدف الأول، اللقاء في الشوط الثاني كان مختلفا تمامًا والمنافس كان يطمح لتحقيق نتيجة جيدة، وسيناريو اللقاء خدم الفريق الأحمر، وخبرات اللاعبين ساهمت في الانتصار بثلاثية نظيفة، وأفضل هدف كان لـ وسام أبوعلي من عرضية معلول".

وأضاف: "الإسماعيلي يعاني من ضعف الكواليتي بالنسبة للاعبيه، وهناك فارق مع الأهلي كبير، والتعادل نتيجة جيدة بالنسبة لهم، وهم يحاولون تقديم أفضل مستوى، وربنا يكون في عون إيهاب جلال المدير الفني للفريق.. وأعتقد أن اكرم توفيق وكوكا وإمام عاشور هم الأفضل لوسط ملعب الأهلي امام الإسماعيلي،

وواصل: "مصطفى شوبير لعب مباريات كثيرة مع الأهلي، وقدم مستوى جيدًا في بطولة إفريقيا، ولو كنت مكان كولر سوف أستمر في الدفع به اساسيا في حراسة المرمى، والأفضل أن يكمل مسيرته بعدما تم تحضيره بشكل جيد، ومستواه قريب من الشناوي حاليا، وسينضم لمنتخب مصر في المعسكر المقبل".

وأتم: "من الأفضل وجود عمر كمال في مركز الظهير الأيمن، مع وجود كوكا في الوسط، ومعلول في الظهير الأيسر، ولا أعتقد أن يلعب متولي اساسيا لكنه قد يحصل على بعض الوقت في المباراة، وسوف يشارك رامي ربيعة وعبدالمنعم في الخط الخلفي، وفي الوسط أكرم توفيق وكوكا وامام عاشور، أما الهجوم بيرسي تاو وعبدالقادر ووسام ابوعلي، والأهلي الأقرب لتحقيق الفوز في المباراة".