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استطلاع: أكثر من نصف الإسرائيليين يرون أنه على نتنياهو الاستقالة فورا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 4:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 4:45 ص

يعتقد أكثر من نصف الجمهور الإسرائيلي (58%) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجب أن يستقيل على الفور، بما في ذلك 28% من أولئك الذين صوتوا للكتلة التي تدعم نتنياهو ، وفقا لاستطلاع نشره موقع "إن 12" العبري يوم الثلاثاء.

كذلك، فإن 48% من الإسرائيليين يعتقدون أن على وزير الدفاع يوآف جالانت الاستقالة فورا، و50% يعتقدون أنه على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الاستقالة فورا، و56% يعتقدون أن على رئيس الشاباك رونين بار الاستقالة الآن، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وفيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، قال 54% ممن شملهم الاستطلاع إنه يجب تقديم موعد إجرائها.

وقال أكثر من الثلث (37%) إن الوزيرين بيني جانتس وغادي إيزنكوت يجب أن يغادرا الحكومة.

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