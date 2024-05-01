استطلاع: أكثر من نصف الإسرائيليين يرون أنه على نتنياهو الاستقالة فورا

يعتقد أكثر من نصف الجمهور الإسرائيلي (58%) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجب أن يستقيل على الفور، بما في ذلك 28% من أولئك الذين صوتوا للكتلة التي تدعم نتنياهو ، وفقا لاستطلاع نشره موقع "إن 12" العبري يوم الثلاثاء.

كذلك، فإن 48% من الإسرائيليين يعتقدون أن على وزير الدفاع يوآف جالانت الاستقالة فورا، و50% يعتقدون أنه على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الاستقالة فورا، و56% يعتقدون أن على رئيس الشاباك رونين بار الاستقالة الآن، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وفيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، قال 54% ممن شملهم الاستطلاع إنه يجب تقديم موعد إجرائها.

وقال أكثر من الثلث (37%) إن الوزيرين بيني جانتس وغادي إيزنكوت يجب أن يغادرا الحكومة.