إصابة 13 شخصا جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة استهدفت أوديسا

أعلنت السلطات المحلية، اليوم الاثنين، إصابة 13 شخصا على الأقل جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة استهدفت مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية خلال الليل.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية، سيرهي ليساك، عبر تطبيق تليجرام، إن مبنى سكنيا وعدة مواقع مدنية في المدينة تعرضت للقصف.

كما أفاد حاكم المنطقة، أوليه كيبر، بوقوع أضرار في البنية التحتية للميناء.

وتعد أوديسا أحد أهم الموانئ الأوكرانية، وقد استهدفت مرارا وتكرارا في هجمات روسية خلال الحرب التي استمرت لأكثر من أربع سنوات. وتقع المدينة على بعد يزيد قليلا على 100 كيلومتر من خط الجبهة.