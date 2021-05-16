شكري يبحث مع رئيسي مجلسي الشورى والدولة العمانيين تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

بحث وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ اليوم الأحد، بالعاصمة العمانية مسقط ، مع رئيس مجلس الشورى العُماني الشيخ خالد المعولي، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين البلدين الشقيقين بما يُسهم في مواصلة دفع أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينات متتالية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن الشيخ عبد الملك الخليلي، رئيس مجلس الدولة العماني، استقبل أيضا الوزير ⁧‫شكري‬⁩، وتناول اللقاء التأكيد على ما يجمع مصر وسلطنة عُمان من أواصر وطيدة، وأهمية مواصلة تطوير مسار العلاقات الثنائية، بما في ذلك تعزيز أطر التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين السلطتين التشريعيتين.

وأضاف أن الوزير سامح شكري قام، خلال زيارته الحالية لسلطنة عُمان، ⁩ بزيارة مجلس عُمان وتفقد مجلسيه (الشورى والدولة).. واطلع على دور المجلس وصلاحياته التشريعية والنيابية.