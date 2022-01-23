موسكو: تطلب تنظيم زيارة لروسيا لاحتواء التوتر مع أوروبا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها تلقت من بريطانيا اقتراحات لتنظيم زيارة وزيرة خارجية المملكة المتحدة إليزابيث تراس، إلى موسكو على خلفية التصعيد الحالي بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا، وفق شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد: "تلقينا هذا الطلب من الجانب البريطاني، ويتم دراسة إمكانية تنظيم هذه الزيارة".

ووصفت زاخاروفا نشر الخارجية البريطانية فجر اليوم مزاعم عن نية روسيا تدبير انقلاب في أوكرانيا وتشكيل حكومة جديدة خاضعة لسيطرتها في هذا البلد بأنه "عدوان إعلامي متعمد"، لافتة إلى أن الغرب يوسع طيف ادعاءاته بشأن أنشطة روسيا المزعومة إزاء أوكرانيا للحفاظ على اهتمام الرأي العام بهذا الموضوع بشكل مصطنع.

وكانت صحيفة تايمز البريطانية، قد ذكرت منتصف يناير الجاري أن تراس، التي تولت وظيفتها في سبتمبر العام الماضي قد تزور روسيا أوائل فبراير بأول زيارة من نوعها منذ عام 2017.

فيما دعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو نظيره البريطاني بن والاس لزيارة موسكو في أي وقت ملائم له لمناقشة التوترات العسكرية المتصاعدة حول أوكرانيا.