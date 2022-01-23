أعربت الفنانة كندة علوش عن سعادتها لمشاركتها في مسلسل «ستات بيت المعادي»، لافتةً إلى أنها لا تتوقع نجاح أو فشل أي عمل إلا بعد ردود أفعال الجمهور.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»،مساء السبت، أن المسلسل يحمل طابع الكوميديا والإثارة والتَشَويق، مضيفةً أنها استمتعت بالشخصية التي قدمتها، وهي لا تدعو للعنف.

واستكملت، أنها استمتعت بالتمثيل مع الفنانة انتصار، لافتةً إلى أنها اعجبت بالشخصية أثناء مشاهدتها للنسخة الانجليزية من المسلسل.

وأوضحت، أن الفنان عمرو يوسف حرص على مشاهدة المسلسل، متابعةً أنه اعجب بجميع الأدوار التي تم تقديمها في العمل، خاصةً بعد مشاهدته بالفعل للنسخة الأمريكية.

مسلسل «ستات بيت المعادي» من بطولة كندة علوش وإنجي المقدم وتارا عماد وأحمد وفيق وصبري فواز وشريف حافظ، وهو النسخة العربية من Why Women Kill ومن إخراج محمد سلامة.