قالت الفنانة إلهام شاهين، إن فيلم «أصحاب ولا أعز» مهذب ومحترم جدًا، موضحة أن الصادم في الفيلم هو جرأة الحوار بين أبطال العمل الذين يكشفون أسرارًا يخفونها عن أصدقائهم المقربين.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «الفيلم مفهوش لمسة أو لفظ خارج ويدور حول طاولة يلعب فيها الأصدقاء لعبة تكشف أسرارهم دون أن يلمس أحد يد الآخر»، واصفة ما تعرض له الفيلم بأنه «ضجة غير طبيعية».



واستنكرت هجوم البعض على الفيلم بالرغم من اشتراكهم بمنصة «نتفليكس» التي تعرض الأفلام الأجنبية وقد تضم مشاهد إباحية، متسائلة: «إيه المشكلة تسمع حوار صادم باللغة العربية؟ هو حلال على الأجنبي فقط وإحنا معندناش ناس تخطئ؟».



ونوهت إلى المصائب الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وآخرها قضية «فتاة الغربية» والأخ الذي صور أخته عارية للاستحواذ على ميراثها والشيخ الذي اغتصب فتاة يعلمها القرآن، قائلة إن ما يحدث على مواقع التواصل «زائد عن الحد».



وتساءلت عن علاقة مجلس النواب بـ«نتفليكس»، قائلة: «نتفليكس قناة أمريكية والفيلم إنتاج لبناني أنتم مالكم؟ إحنا في مجتمع منافق مشترك في نتفليكس وعاوز يتفرج على أفلام فيها جرأة وإباحية لإنها أمريكية ويدخل يتفرج على الفيلم العربي ويخرج يشتم».



وتعجبت من مطالبات التحقيق مع الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار؛ بسبب المشاركة في الفيلم، مضيفة: «الفيلم محترم جدا وسنيما حقيقية وقُدم عدة مرات، نحن نُضحك العالم علينا، لا دولة عربية اعترضت على الفيلم إلا مصر، إيه اللي حصل في مصر وتغير إلى هذا الحد؟».



وكانت، تعرضت الفنانة منى زكي لانتقاد لاذع وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض فيلمها «أصحاب ولا أعز»، الذي طرح أمس على أحد المنصات الإلكترونية، متهمين إياها بالترويج للمثلية الجنسية، وظهورها بجرأة غير معهودة عليها.



وتصدر هاشتاج «أصحاب ولا أعز» محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، ليصبح ضمن قائمة الأعلى تداولا في الوطن العربي.