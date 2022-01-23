استقالة قائد البحرية الألمانية بعد دعوته إلى احترام بوتين

أكدت وزارة الدفاع الألمانية ، اليوم السبت، أن قائد البحرية الألمانية استقال وسط ضجة حول تصريحات أدلى بها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستحق "الاحترام" وأن شبه جزيرة القرم "لن تعود أبدا" إلى أوكرانيا.

وأدلى مفتش البحرية كاى أخيم شونباخ بهذه التصريحات في الهند يوم الجمعة.

وقال شونباخ عن بوتين: "إن ما يريده حقا هو الاحترام .. ".

وأضاف "أن القرم لن تعود أبدا إلى أوكرانيا وأن هذه الدولة لن تفي بمعايير عضوية حلف شمال الأطلسي "

وجاءت تصريحات شونباخ بعد أن نشرت موسكو 100 ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية ، مما أدى إلى أسابيع من التحركات الدبلوماسية لمنع اندلاع الاعمال القتالية. وتنفي روسيا أنها تخطط لأي شيء لكنها طالبت أيضا حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا أو التوسع أكثر في أوروبا الشرقية.