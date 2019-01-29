وزير النقل: لم يتم بيع أي موانئ في مصر ونشارك على الإدارة والتشغيل

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه كان هناك تكدس كبير في الموانئ مما نتج عنه تكلفة إضافية وأعباء مالية كبيرة، مضيفًا أن ملايين الأطنان من البضائع كانت ملقاة في الموانئ لسنوات وكانت تحتاج إلى موانئ جافة وسكة حديد متطورة وشبكة طرق.

وتابع خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مليار جنيه فائض من 15 ميناء يدخل للموازنة العامة سنويا.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيكون لدينا فائض قدره مليار دولار سنويًا في 2024 مع بدء تشغيل الموانئ بالشراكة الجديدة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن المستهدف من الموانئ 3 مليارات دولار وهو رقم متواضع، مؤكدا أنه لم يتم بيع أي موانئ في مصر ونشارك على الإدارة والتشغيل فقط.

وشدد على أنه يتم العمل على تعظيم العوائد من الموانئ من خلال الإدارة والتشغيل، مضيفا «عقد هاتشون 10 دولارات لكل حاوية صادر وفي الحاوية الكبيرة -واردة- ضعف المبلغ».

واستطرد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن شركة ميرسك العالمية استغلت موقع مصر في خريطة الملاحة العالمية وتعمل في تجارة الترانزيت في شرق بورسعيد.