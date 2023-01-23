قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم، لجلسة 21 فبراير المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع.



وتضمن القرار إعادة عرض المتهم من جديد على مستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير فني جديد عن حالته النفسية.



وجاء في أمر الإحالة رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم، أن المتهم، البالغ من العمر 27 عاما، عاطل، ومقيم بمنطقة الأهرام، فى يوم 17 من نوفمبر العام الماضي، قتل شقيقه المجنى عليه من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما مشادة؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، ولم تردعه رابطة الدم؛ فدلف غرفته وواجهه بسلاحى جريمته "سكينين" مسدد إليه طعنات بمواضع قاتلة بالصدر، والبطن، إزهاقا لروحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته.



وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بأخرى عمدا، بأنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان قتل والدته المجنى عليها بغير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة نجلها من تعدى المتهم عليه، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات قاسيات من سلاحيه الأبيضين بمواضع قاتلة بالعنق والصدر والظهر، لإزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها.



وبين أمر الإحالة أن المتهم في ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرع فى قتل المجنى عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هم عليه بسلاح أبيض لإسكات غيظه وغضبه؛ ولم يثنيه عن تعديه عليه صداقة بينهما أو مصاهرة، فعاجله بعدة تسديدات إلى مواضع قابلة من جسده بالجانب الأيسر، لتحقيق إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقفت جريمته وخاب أثرها، بعدما لاذ المجنى عليه بالفرار للنجاة بنفسه من أمام تعدياته.