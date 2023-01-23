الجزائر: استشهاد 3 عسكريين في تحطم مروحية عسكرية غربي العاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تحطم مروحية عسكرية، مساء اليوم الإثنين، بولاية "عين الدفلى" غربي الجزائر العاصمة، مما أسفر عن استشهاد طاقمها المكون من ٣ عسكريين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت، مساء اليوم، مروحية من نوع "MI -171" بولاية عين الدفلي بالمنطقة العسكرية الأولى غربي العاصمة".

وبحسب البيان، أسفر هذا "الحادث الأليم" عن استشهاد طاقم المروحية المكون من العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.

من جانبه، تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، بتعازيه لعائلات الشهداء، ولكل أفراد الجيش الجزائري، سائلا "العلي القدير أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة".