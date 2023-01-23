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ميدو : شرط واحد يفصلنا عن التعاقد مع سامسون

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 11:39 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 11:40 م

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي توصله لأتفاق مبدئي مع نادي الزمالك بخصوص الحصول على خدمات البنيني سامسون اكينولا مهاجم القلعة البيضاء.

وقال ميدو في تصريحات لقناة اون سبورت :" توصلت لاتفاق مع أمير مرتضى بخصوص سامسون ولكن بشرط واحد".

وأضاف :" في حال تعاقد الزمالك مع مهاجم أجنبي سيكون سامسون ضمن فريق الإسماعيلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم".

وأضاف :" الإسماعيلي يحتاج 5 لاعبين في يناير ولكننا ننتظر وجود مجلس إدارة خلال الأسبوع الجاري من أجل حسم الصفقات".

وأوضح :" سامسون لاعب مميز جدًا ولكنه غير موفق وحال الزمالك أثرعلى مستوى اللاعب".

 


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