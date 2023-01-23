إيطاليا تعد حزمة مساعدات سادسة لأوكرانيا بالتعاون مع فرنسا

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن بلاده تعد، بالتعاون مع فرنسا، لتزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي "سامب-تي"، الذي يمكنه ضرب الطائرات على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، والصواريخ على مسافة تصل إلى 25 كيلومترا، موضحا أن إيطاليا قدمت بالفعل خمس حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي مليار يورو.

وقال تاجاني - في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية - "يجب أن ينتهي الصراع في أقرب وقت ممكن".. مضيفا "أن إيطاليا بالتعاون مع فرنسا، تضع اللمسات الأخيرة على إرسال /سامب-تي/، وهناك إجراءات أخرى نعمل عليها بشكل سري".

ولفت إلى أن "الصراع الروسي الأوكراني ضاعف عمليات التضليل الروسي، وأن محاربة هذه الظاهرة السامة يجب أن تكون حاسمة".

وفي أوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في "دونيتسك" بافلو كيريلينكو اليوم الاثنين، إصابة أربعة مدنيين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وقال كيريلينكو - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "إنه في 22 يناير 2023، أصاب الروس أربعة مدنيين في منطقة دونيتسك: ثلاثة في باخموت وواحد في أفدييفكا".

وأوضح أنه يستحيل في الوقت الحالي إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.