الكرملين: الشعب الأوكراني سيدفع ثمن إمداد كييف بالدبابات الألمانية

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن الشعب الأوكراني وحده من سيدفع ثمن إمداد كييف بالدبابات الألمانية عبر دول أخرى، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، قد قال إنه خاض "نقاشا صريحا" مع نظيره الألماني حول دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع، التي طلبتها أوكرانيا بشكل ملح لمواجهة المدرعات الروسية.

ولم تقرر ألمانيا حتى الآن فيما إذا كانت سترسل دبابات إلى أوكرانيا أو ستسمح لطرف ثالث بالتبرع بتلك الدبابات التي في حوزته، بالرغم من الضغوط على برلين بهذا الخصوص.

وقال أوليكسي ريزنيكوف بعد لقائه حلفاء بلاده الغربيين "لقد خضنا نقاشات صريحة حول الدبابات من طراز ليوبارد 2، وسوف نواصل تلك النقاشات".

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس إن "هناك خلافا في الآراء حول تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد ، ونفى أن تكون برلين تقف في طريق تزويد كييف بتلك الدبابات".