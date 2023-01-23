 رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد عنتر
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 11:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 11:40 ص

هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لعيد الشرطة.

وفي برقيته بهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "يسرني أن أبعث إليكم وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود، أخلص التهاني، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التي ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيا لكم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار".


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