وفدان من وكالة التعاون الكوري والأمم المتحدة يزوران وحدة دعم المرأة بجامعة عين شمس

استقبلت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس وفد من وكالة التعاون الكورى (KOLCA)، ووفد من الأمم المتحدة والمجلس القومى للمرأة، وممثلي من الأمم المتحدة للسكان، جيرمان حداد القائم بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة للسكان بمصر، سالي ذهني مدير البرامج بالامم المتحدة للسكان، أمل فليب مدير مشروعات وحدة المرأة الأمنة بالمستشفيات الجامعية بمصر وعضو المجلس القومي للمرأة.

أشادت الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، بدور الجامعة الفعال في دعم وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف داخل الجامعة ومساندة الطلاب في بناء مهاراتهم في مواجهة الأزمات والعنف وتنمية معارفهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق تمكينهم الكامل داخل أسرهم ومجتمعاتهم وبلادهم.

وأوضحت الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس دور الوحدة في دعم الطلاب والطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي، والتعرف علي الدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب على الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطلاب والطالبات سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي، بالإضافة إلى عمل قوافل وحملات توعية صحية للطلاب للتعرف على الأمراض المنتشرة وكيفية اكتشاف المرض وسبل الحماية من خلال الأخصائيين والاستشاريين.

وعلى هامش الفعاليات، عرض طلاب الوحدة بشكل مختصر الخدمات المقدمة من الوحده لنشر الوعي والتعريف بدور الوحدة، بالإضافة إلى توضيح الطلاب بدورهم التطوعي فى وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف في الندوات والمبادرات الصحية والقوافل الطبية المختلفة داخل جامعة عين شمس وخارجها.

وأعقب ذلك زيارة ميدانية داخل الحرم الجامعي بدأت بزيارة مقر وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس، وأثنى الوفد على دعم الجامعة لتوفير مكان مناسب للوحدة لتلقي خدمة الطلاب داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى بدور الوحدة الفعال والمميز والمأثر والواضح بين الطلاب من خلال الدورات التدريبية المقدمة لهم من خلال وحدة مناهضة العنف بجامعة عين شمس.