باكستان والصين تبحثان العلاقات الثنائية

أكد وزير الخارجية الباكستاني المؤقت، جليل عباس جيلاني، ونائب وزير خارجية الصين سون ويدونج، من جديد، أمس الاثنين، الشراكة التعاونية الاستراتيجية في كل الأحوال بين البلدين وأجريا مناقشات متعمقة حول مجمل العلاقات الثنائية بما فيها الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني والتعاون الاقتصادي والمالي الثنائي.

وأعرب جيلاني عن تقديره لمساهمات نائب وزير الخارجية الصيني في تعميق الصداقة بين باكستان والصين، مشيدا بدعم الصين الثابت لباكستان في جميع القضايا، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وأكد جيلاني أهمية الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني بالنسبة لباكستان، معربا عن ارتياحه للتطور المستمر في هذا الملف.

وقال جيلاني إن باكستان ستواصل بذل الجهود لتحقيق الإمكانات الكاملة للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني لتحقيق المنافع المشتركة.

وأعرب عن تقديره لاستعداد الصين ودعمها لجميع مشاريع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني في باكستان.

ومن جانبه، أكد ويدونج أن الصين، باعتبارها صديقا موثوقا به، تولي أهمية كبرى لباكستان في سياستها الخارجية وتتطلع إلى تعاون أعمق في كل المجالات.