أعلن حسام طنطاوي، عميد الكلية الانتهاء من أعمال امتحانات الدراسات العليا ببرامج الماجستير والدبلومات، وحققت نسبة النجاح العامة متوسطًا بلغ 95.3%.

وأضاف الدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن نتيجة برامج الماجستير كانت على النحو التالي: شعب الآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية والرومانية، وعلوم الآثار والحفائر، والآثار الإسلامية بنسبة 100% - شعبة ماجستير إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 96.1%.

وجاءت نسب النجاح في الدبلومات المستوى الأول: قسم علوم الآثار والحفائر بنسبة 100% - قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 86.6% - قسم الآثار المصرية القديمة بنسبة 85.7%.

وجاءت نسب النجاح فى الدبلومات المستوي الثاني: أقسام الآثار المصرية القديمة وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 100% - قسم علوم الآثار والحفائر بنسبة 80%.

وأضافت الدكتورة سوسن عيسى، رئيس كنترول الدراسات العليا أنه تم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًّا يوم 22 يناير 2024 في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة (UMS).

ويمكن للطلاب التعرف على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب من خلال الرابط التالي:

https://ums.asu.edu.eg/