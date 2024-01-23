السفير الروسي بمصر: بناء محطة الضبعة النووية دخل في المرحلة الحاسمة

قال السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسنكو، اليوم الثلاثاء، إن محطة الضبعة الذرية ستكون «رمزًا جديدًا» للتعاون بين روسيا ومصر.

وأشار السفير الروسي في حديث لوكالة «تاس» الروسية، إلى أن «ما حدث اليوم في محطة الضبعة الذرية مهم جدا بالنسبة لتطوير العلاقات الروسية – المصرية».

وأضاف أن «صب خرسانة المفاعل الرابع للمحطة يعني دخول بناء المحطة في المرحلة الحاسمة»، مؤكدًا أن أعمال البناء جارية في الوحدات الأربع كافة.

وتوقع تشغيل أول تلك الوحدات في عام 2028، وبدء عمل المحطة بأكملها في عام 2030، معقبًا: «نتوقع أن تصبح المحطة نموذجا ورمزا جديدا للتعاون الروسي – المصري، مثل السد العالي في أسوان، الذي شيده بلدانا معا في حينه».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مراسم بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضًا حكوميًا ميسرًا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين، في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.