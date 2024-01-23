ألمانيا تمهد الطريق لشركة نورثفولت لبناء مصنع للبطاريات

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وافق مجلس محلي في ولاية شليسفيج هولشتاين بشمال ألمانيا على خطط شركة "نورثفولت" لبناء مصنع للبطاريات بالقرب من بلدة هايد ، مما يمهد الطريق لواحد من أكبر المشاريع الصناعية في المنطقة منذ عقود.

ووافق مجلس بلدية نورديرفوردن على المشروع بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة أصوات مساء الاثنين. وكانت السلطة المحلية الثانية، لوهي ريكلشوف، قد أصدرت بالفعل القرارات ذات الصلة بالإجماع يوم الخميس.

والكرة الآن في ملعب محكمة مقاطعة ديتمارشن، المسؤولة عن تصريح البناء للشركة السويدية.

وسيتم بناء المصنع على أرض في نورديرفوردن ولوهي ريكلشوف، حيث تخطط نورثفولت لتصنيع خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية اعتبارا من عام 2026.

ومن المتوقع أن يوفر الاستثمار الذي تبلغ قيمته 5ر4 مليار يورو (9ر4 مليار دولار) 3000 وظيفة.

واستثمرت الشركة بالفعل حوالي 100 مليون يورو من أموالها الخاصة في مشروع البناء في هايد، وفقا لمصادر قريبة من المشروع. كما تم التخطيط لإنشاء منشأة لإعادة تدوير البطاريات القديمة من السيارات الكهربائية المهملة.

واتخذت نورثفولت قرارها النهائي لصالح الموقع الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاق تنفيذ. ومنذ بعض الوقت ، بدا الأمر كما لو أن البناء في شمال ألمانيا قد يتأخر.

وكان بيتر كارلسون الرئيس التنفيذي لشركة نورثفولت قد أشار إلى ارتفاع أسعار الكهرباء نسبيا في ألمانيا وزيادة الدعم في الولايات المتحدة كأسباب.

وفي 8 يناير، مهدت المفوضية الأوروبية الطريق للحصول على إعانات وضمانات بقيمة 902 مليون يورو من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لشركة "نورثفولت". وتدعم الحكومات المشروع بحوالي 700 مليون يورو. وهناك أيضا ضمانات يبلغ مجموعها 202 مليون يورو أخرى.

ومن هذا التمويل، سيتم توفير حوالي 564 مليون يورو من قبل الحكومة الاتحادية وما يصل إلى 137 مليون يورو من قبل الولايات. ويوزع التمويل على عدة أقساط سنوية.