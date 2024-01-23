أعربت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، عن أسفها الشديد جرّاء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية.

وقالت الخارجية السورية، في بيان أوردته وكالة «سانا»، إن آخر تلك الضربات كانت استهداف قرى في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء السورية، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء وغيرهم من الجرحى والمصابين.

وأضافت أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها "تحاول احتواءها حرصاً منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

وذكر البيان: «التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة كل الانتهاكات بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والاتجار بالمخدرات».

وأكدت الخارجية السورية، في بيانها، أن سوريا مستمرة في مكافحة الإرهاب والتصدي لكل المظاهر والممارسات والجرائم المتعلقة بالتهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والعمل على إنهائها أينما وجدت.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات من حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود مع الأردن.

وأضافت أن القوات المسلحة السورية نجحت في تفكيك عدة عبوات ناسفة على جانب أحد الطرق في ريف محافظة درعا.