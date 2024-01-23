ليفربول يكشف موعد عودة صلاح إلى إنجلترا

كشف نادي ليفربول، موعد عودة اللاعب محمد صلاح إلى إنجلترا، من أجل تلقي العلاج بعد إصابته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، مغادرة صلاح معسكر الفراعنة في كوت ديفوار، بعد إصابته خلال مواجهة غانا الماضية.

وقال نادي ليفربول في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «سيعود محمد صلاح إلى مركز تدريب أكسا غدًا الأربعاء؛ لبدء برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي».

وأضاف البيان: «الإصابة التي كانت أسوأ مما كان يُخشى في البداية، أجبرت المهاجم على الخروج من الملعب في النصف الأول من مباراة كأس الأمم الأفريقية مع غانا وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول».

وأتم البيان: «سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية إذا تأهلت مصر للنهائيات».