نتنياهو عن مقتل 21 جنديا إسرائيليا في جنوب غزة: عشنا أصعب الأيام منذ بدء الحرب

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مقتل 21 جنديا من جيش الاحتلال فيما سماها الإعلام العبري بأنها كارثة.

وقال نتنياهو في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «لقد عشنا بالأمس أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب.. أود أن أقوّي عائلات محاربينا الذين سقطوا في ساحة المعركة.. أعلم أن حياة هذه العائلات ستتغير إلى الأبد».

وأضاف: «أحزن على جنودنا الذين سقطوا.. أعانق العائلات في وقت حاجتها ونصلي جميعًا من أجل سلام جرحانا».

وتابع: «بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الكارثة.. يجب أن نتعلم الدروس اللازمة ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة محاربينا.. باسم أبطالنا، ولأرواحنا، لن نتوقف عن القتال حتى تحقيق النصر المطلق».

وسبق أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مقتل 24 عسكريا وإصابة آخر بجروح في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال متحدث الجيش دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه خلال القتال الذي دار في وسط قطاع غزة، قُتل 21 جنديا من قوات الاحتياط، مشيرا إلى أن للحرب ثمنا مؤلما وثقيلا للغاية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين، مقتل ثلاثة جنود في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى خلال 24 ساعة إلى 24.